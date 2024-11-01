Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Home Art Design Walk, katılımcılara sanat ve tarihin iç içe geçtiği bir deneyim sunarak unutulmaz anlar yaşattı. Marshall sponsorluğunda ve Saffet Emre Tonguç'un rehberliğinde gerçekleştirilen bu yürüyüş, İstanbul'un tarihi yarımadasında gün boyunca estetik ve kültür dolu bir yolculuğa dönüştü. Mimarlık ve tasarım camiasından profesyonellerin bir araya geldiği bu etkinlikte, Yeşil Ev'de yaptığımız kahvaltının ardından tarih kokan sokaklara doğru yola çıktık. Bu yıl Design Walk'u Marshall'ın ilan ettiği yılın rengi sarının izinde planladık. 'Özgün Mutluluk' sloganıyla tarihi yarımadada sarının yansımalarını tasarım dünyasıyla keşfettik. Ünlü yazar ve rehber Saffet Emre Tonguç'un önderliğinde oluşturulan yürüyüş rotamız Sultanahmet Meydanı ve Hipodrom'da başladı. Tarihi Yarımada'nın binlerce yıllık katmanlarını ve tüm dünyaya ilham kaynağı olan yapılarının hikayeleri eşliğinde en önemli mimari şaheserlerden biri olarak gösterilen Ayasofya Camii ile yürüyüşümüze devam ettik. Soğukçeşme Sokağı'nın arnavut kaldırımlı yokuşundan inerek İstanbul'un sivil yapılarının mimari detaylarında kaybolduk. Sarnıç Restoran'ın binlerce yıllık sütunlarındaki oksit sarısının etkileyici renk şöleniyle devam eden yürüyüşümüz, Topkapı Sarayı'nın göz kamaştıran mekanlarında taçlandı. Adım adım Bizans ve Osmanlı mirasını takip ederken Gülhane Parkı ve Sirkeci'nin ara sokaklarında yürüyüşümüz devam etti. Son olarak Roof Mezzepotamia'da keyifli bir kahve molasıyla günün yorgunluğunu attık. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Design Walk bir kez daha mimarlık ve tasarım alanındaki profesyonellerin bir araya gelmesi, yaratıcılığın ve ilhamın paylaşıldığı bir atmosfer yarattı. Her yıl daha fazla katılımcı ile büyüyen bu etkinlik, Home Art ailesinin sanat ve tarih tutkusunu paylaşma misyonunun bir parçası olmaya devam edecek.