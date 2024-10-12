Peynirli Susamlı Çıtır'ın iç malzemesi, mozzarella peyniri ve eski kaşarın eşsiz uyumundan oluşur. Peynir karışımı böreğin iç kısmına hem zengin bir aroma hem de akışkan bir doku katar. Kat kat çıtır hamur ile birleşen lezzetli iç harcı, her ısırıkta damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

Günün her saatinde hızlı ve pratik bir atıştırmalık arayanlar için ideal olan Peynirli Susamlı Çıtır, hazırlama kolaylığı ile de dikkat çeker. Yoğun tempolu günlerde, aniden gelen misafirlerde ya da sadece kendinize bir keyif anı yaratmak istediğinizde, Pek Food'un bu lezzetli ürünü her zaman elinizin altında!