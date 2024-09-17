Bingo Akıllı Kapsül'lerle bulaşıkta yepyeni bir deneyim sunuyor. "Bingo Akıllı Kapsül Pro" ve "Bingo Akıllı Kapsül Pro Max" ile kurumuş kirler, kötü kokular ve matlaşma gibi bulaşık problemleri tek yıkamada çözüme kavuşuyor. Bingo Akıllı Kapsül'ler, leke tanıma teknolojisiyle doğru enzimi doğru lekeye yönlendirirken, koku kontrolü teknolojisiyle de kötü kokuları geride bırakmayı başarıyor. Formülündeki mikro partiküller sayesinde matlaşmayı önleyerek bulaşıkların ilk günkü gibi göz alıcı parlaklığının korunmasına yardımcı oluyor.

"Bingo Akıllı Kapsül Pro" ile lekeleri tanıma teknolojisiyle derinlemesine temizlik

Lekeleri tanıyan Bingo Akıllı Kapsül Pro, kurumuş ve yanmış zorlu lekeleri durulama ya da suda bekletme ihtiyacı olmadan tamamen temizliyor. Güçlü yağ çözme etkisi ve karbonatın gücüyle derinlemesine temizlik sağlarken bulaşıkların parlaklıklarını koruyor.

"Bingo Akıllı Kapsül Pro Max" ile kötü kokulara elveda

Bingo Akıllı Kapsüllerin içerisinde yer alan enzimler sayesinde kısa programda dahi yanmış, yapışmış ve kurumuş lekelerde güçlü bir etki sağlayor. Koku kontrol teknolojisiyle ise balık, yumurta ve sarımsak gibi kötü kokuları tanıyarak temizliyor. Karbonatın gücüyle bulaşıkları derinlemesine temizleyen Bingo akıllı kapsül, bulaşıklarda matlaşma ve buğulanmanın önüne geçiyor. Bulaşıkları kalıcı kristal parlaklığıyla tanıştıran Bingo Akıllı Kapsül, filtre temizliği etkisiyle bulaşık makinesinin performansını koruyor. Bingo Akıllı Kapsül Pro Max bulaşıkların her zaman yüksek performansla yıkanmasını sağlıyor.