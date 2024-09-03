Bozcaada'nın tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanıyor. Pelasg'lardan Osmanlı İmparatorluğu'na kadar pek çok kez el değiştiren ada, 1923 yılında Türkiye'ye bağlanmıştır. Venedik, Ceneviz, Bizans ve Osmanlı egemenlikleri sırasında kullanılan Bozcaada Kalesi, feribotla adaya gelirken sizi ilk karşılayan yapı olacak. İskelenin sağında görkemli Bozcaada Kalesi, solunda ise sevimli balıkçı tekneleri sizi selamlar. Adımınızı attığınız anda kendinizi adanın merkezinde, adanın ritmine kapılmış halde bulacaksınız.

Bozcaada'nın merkezinde keşfedilecek çok şey var: hediyelik eşya dükkanları, şarap tadım noktaları, restoranlar, dondurmacılar ve pastaneler... Doğallığı ve lezzetiyle ünlü Çiçek Pastanesi ve Veli Dede, mutlaka uğramanız gereken duraklardan. Eğer taze deniz ürünleri arıyorsanız Nevreste Restoran tam size göre. Mükemmel meze ve deniz mahsulleri içinse Vahit'in Yeri'ni tercih edebilirsiniz. Canınız pizza çektiyse, adanın en eski pizzacısı Tayyare Pizza, uçsuz bucaksız zeytin ağaçları arasında harika bir deneyim sunuyor. Canlı müzik eşliğinde ada şaraplarını denemek isterseniz, Salhane doğru adres.

Bozcaada, 42 km²'lik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü adası ve birbirinden güzel 11 koya ev sahipliği yapıyor. Adanın tüm güzelliklerini keşfetmek için araçla gelmenizi veya araç kiralamanızı tavsiye ederiz. Neyse ki adanın merkezinden her 10 dakikada bir kalkan minibüsler sayesinde plajlara ve diğer turistik noktalara kolayca ulaşabilirsiniz. Ayazma Plajı, Habbele Plajı, Beylik Koyu ve Akvaryum Koyu'na kadar hemen her yere minibüsle ulaşmak mümkün. Ayrıca 1861 yılında inşa edilen Polente Feneri ve çevresindeki 17 devasa rüzgar türbini, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Özellikle gün batımını burada izlemek bir ada klasiği haline gelmiş durumda. Fenere ulaşmak için dik bir yokuşu çıkmanız gerekse de manzara tüm zorluğa değiyor.

Gün batımının ardından merkeze dönüp adanın iki büyük mahallesinden biri olan Rum Mahallesi'nde, Madamın Kahvesi'nde sakızlı Türk kahvesi içebilirsiniz. Bu tarihi mahalle, Bozcaada'nın simgesel yapılarından Meryem Ana Kilisesi ve Bozcaada Saat Kulesi'ne ev sahipliği yapar. Türk Mahallesi ise adanın merkezinin sol yakasında yer alır ve burada cami, hamam, çeşme ve namazgah gibi yapıları görebilirsiniz. Türk Mahallesi, genellikle daha sakin bir atmosfere ve güzel konaklama imkanlarına sahiptir.

Konaklama açısından Çapraz Tatil Köyü, yüksek müşteri memnuniyeti ve sunduğu imkanlarla öne çıkıyor. Otelin özel plajı, üç havuzu ve merkeze yakın konumu, burayı tatilcilerin gözdesi haline getiriyor. Ayrıca oteldeki futbol, voleybol ve basketbol sahaları sporseverler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Adada tavsiye edebileceğimiz bir diğer otel ise 19 Oda Bozcaada. İki kız kardeş tarafından kurulan bu butik otel, size müşteri gibi değil, evlerinde misafir ağırlıyorlarmış gibi sıcak ve samimi bir ortam sunuyor.

Eğer Bozcaada'ya ağustos sonu veya eylül başında gelirseniz, adanın en canlı etkinliklerinden biri olan Bağbozumu Festivali'ne katılabilirsiniz. Festival boyunca, belediye tarafından düzenlenen etkinliklerle üzüm hasadı yapabilir, sanatçılarla bir araya gelebilir ve yılın en iyi çavuş üzümü ile üzüm güzelini seçen yarışmayı izleyebilirsiniz. Yine ağustos ayında düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, katılımcılarına adanın ritmini hissettiren, Ayazma Manastırı gibi tarihi mekanlarda alışılmışın dışında bir caz deneyimi sunuyor.

Bozcaada, doğal güzellikleri, etkileyici tarihi ve enfes lezzetleriyle her ziyaretimde bana ayrı bir güzellik sunuyor. Benim için yıllardır vazgeçilmez bir dost gibi; eminim sizin için de öyle olacak. Bu güzel ada Bozcaada'yı keşfetmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Keyifli geziler!