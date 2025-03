Akdeniz’in Efsane Lezzet Durağı: 7 Mehmet

7 Mehmet Restaurant'ın ustasından dedeye, babadan da oğula aktarılan felsefesi sade ama derindir.

Dede Mehmet Akdağ 1937 yılında 1 masa, 4 sandalye ve birkaç kişinin üstünde yemek yiyebileceği bir su küpü bulunan mütevazı bir lokanta kurdu. 1956 yılında Yayla Palas Otel'in yanındaki 100 kişilik restoranına taşındı. 1967 yılında Dede Mehmet Akdağ Türkiye'nin ilk turist kafilesini ağırladı. 60 kişilik İngiliz turist grubu, 7 Mehmet'in olağanüstü sunumunu ve yöresel lezzetlerini baştan sona filme alıp İngiltere'de yayınlayınca ismi 'Seven Mehmet' olarak Türkiye'nin sınırlarını aştı. Menüsünde modern Akdeniz lezzetleri ve geleneksel türk mutfağının mevsime göre değişen dokunuşlarıyla 650 yemeğini ve 150 imza tabağını bulundurmaktadır.

2. nesil görev başında

1979'dan 1997'ye kadar Konyaaltı sahilindeki yerinde misafirlerine hizmet verdi. 1988 yılında restoranı şef Hakkı Akdağ 2. Nesil temsilci olarak devraldı. 1997 yılında şimdi hizmet vermeye devam ettiği, Mimar Özcan Kırmızıoğlu'nun gün batımı ve gün doğumlarını 1 ay izleyerek çizdiği, sonbaharın pastel tonlarıyla uyumlu tasarlanan çatısı, toroslar'dan ilham alan piramit şeklindeki ödüllü mimarisiyle Atatürk Kültür Parkı'nın içinde hizmete açılmıştır. 2013 yılında ise Hakkı Akdağ'ın vefatıyla 3. nesil temsilci oğlu Mehmet Akdağ restoranın baş aşçılığını ve işletmesini üstlendi.



Lezzete farklı açılardan yaklaştı

İki yaşından itibaren ustası ve babası Hakkı Akdağ'ın rehberliğinde mutfak eğitimine başlayan Mehmet Akdağ, lezzet yaratma tutkusuyla mevsiminde ve en iyi koşullarda üretilen ürünlerle, imza tabaklarının çıkış noktasını buldu. Malzemenin kendine has lezzetini koruyup, ürünü benimseyip kurduğu bağ ile yeni reçeteler oluşturmakta. Dondurulmuş ve konserve ürünlerden uzak durup sürdürülebilir mutfağı benimseyip, tabaklarını kaliteli baharatlar, kuruyemişler ve meyvelerle zenginleştirerek hazırladı. Et, tavuk ve balık pişirme tekniklerini sebzelere, sebze pişirme tekniklerini etlere uygulayarak gastronomi tutkunlarına eşsiz deneyimler yaşattı. "Bu topraklarda üretim yapıldığı, bu denizlerden bir şeyler çıktığı sürece biz yeni yemekler yapmaya devam edeceğiz" düşüncesi ile Mehmet Akdağ, 7 Mehmet Restaurant'ın sır gibi saklanan reçetelerini, pek çok klasikleşen yemeğinin eksiksiz tariflerini yemek kitabı ile dünyaya açtı.

7 Mehmet Yemek Kitabı; Hikayeler Ürünler ve Tarifler

Dedesinin ve Babasının kendisine bıraktığı mirası daha da yukarıya taşıyan Mehmet Akdağ, 2022 yılında 7 Mehmet mutfağının yaratıcı mutfak uzmanlığını ve felsefesini özetleyen, 30 tanesi imza yemeği olan 60 adet yemek tarifi içeren "7 Mehmet Yemek Kitabı"nı yayınladı. Akdağ bu kitapla da İsveç'te 28 bin kitap içinden Gourmand World Cookbook Awards'dan "Dünyanın en iyi yemek kitabı" ödülünü almayı başardı. Ayrıca Riyad'da düzenlenen özel ödül töreni ile 25 yılın ipek yolundaki ve baharat rotasındaki en iyi restoran kitabı seçildi.

Ödüller

Dedesi ve babasının bu efsane mirasını başarıyla sürdüren Mehmet Akdağ'ın 7 Mehmet'i, 2020 yılında Antalya'da yapılan G-20 zirvesine yemekleriyle eşlik ederken, 2021 yılında da Yeşil Anahtar ödülü alan ilk restoran oldu. 2023 yılında Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi oldu. Restoran ayrıca Taste Atlas'ın her yıl güncellediği "Dünyanın En İkonik 100 Yemek Mekanları" listesine de girmeyi başardı. 2018'den bu yana ise La liste tarafından dünyanın en iyi 1000 restaurantı listesine her yıl girmeyi başardı. Gault Millau 2024 rehberi'nde Chef's Table 2 Toque ödülüne, İncili gastronomi 2023 rehberinde 5 inci ödüllerine layık görüldü. Akdeniz mutfağını dünyanın her yerinde tanıtan anlatan 7 Mehmet restaurant'a çeşitli devlet makamlarından sayısız ödül layık görüldü.



7 Mehmet Gastronomi ve Mutfak Sanatları Fakültesi

Akdağ, Akdeniz Üniversitesi'nin gastronomi topluluğu için, tamamen öğrencilerin kullanımına sunulan iki adet tam donanımlı mutfak inşa ettirdi. Bulduğu her fırsatta geleceğin şefleriyle birlikte mutfağa girerek bilgilerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyan Akdağ, gastronominin hakkı olduğunu düşündüğü, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 7 Mehmet Gastronomi ve Mutfak Sanatları Fakültesini kurmak için çalışmalarına devam etmektedir.