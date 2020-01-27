Kış Aylarının Vazgeçilmez Tadı Bal Kabağı

İçeriğinde bulunan bol vitamin değerleri ile soğuk kış günleri için iyi bir besin kaynağı olan balkabağı, heybetli bir cüsseye ve etli meyveye sahiptir. Balkabağı tamamen olgunlaştıktan sonra çeşitli şekillerde pişirilerek değerlendirilir. Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Hırvatistan'da bol miktarda yetiştirilen meyvenin ağırlığı 30-50 kilograma kadar ulaşabilir. Kestane kabağının bir cinsi olan bu meyvenin dış kabuğu yeşilimsi, içi sarı ve turuncu renge sahiptir. Balkabağının hem eti hem de kabuğu öyle serttir ki dilimlere ayırmak ve kabuğunu temizlemek bir hayli güç gerektirir.

VİTAMİN DEPOSU

A vitamininin ve enerjisinin çok olmasından dolayı kış ayları için değerli bir besin kaynağı olan balkabağının sadece etinden değil çekirdeğinden de yararlanılır. Kavrulan kabak çekirdeği kuruyemiş olarak tüketilir. Balkabağı harika bir beta-karoten kaynağıdır.

Sebze-meyvelerden elde edilen ve vücutta A vitaminine dönüşen beta-karoten ise birçok kanser çeşidini önlemeye yardımcı olur. Bir küçük tabak balkabağı, günlük beta-karoten ihtiyacının yüzde 25'ini ve C vitamini ihtiyacının yüzde 10'unu karşılar.

Ayrıca iyi bir lif kaynağıdır. Kabakta bulunan C vitamini vücudun enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardımcı olur. Kurutulmuş ya da kavrulmuş kabak çekirdeği yağı, çinko ve doymamış yağ asidi kaynağıdır. Bu yağ asitleri prostat problemlerinin giderilmesinde önemli rol oynar.

AKLINIZDA BULUNSUN

Balkabağını temizlemek için önce dilimleyin. Daha sonra çekirdek yataklarını çıkarın. Kabuklarını sebze-meyve soyacağı veya bıçak yardımıyla temizledikten sonra yıkayın. Suyunu iyice süzdüğünüzde kullanıma hazır hale gelecektir.