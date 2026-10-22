Mutfak Mirasından Çağdaş Gastronomiye: GastroAntep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, bu yıl da gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini, akademisyenleri, genç yetenekleri ve binlerce lezzet tutkununu bir araya getirdi. Şehrin dört bir yanına yayılan etkinlikler, Gaziantep'in zengin mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası gastronomi sahnelerine taşırken; paneller, yarışmalar ve kültür-sanat etkinlikleriyle dolu dolu bir festival atmosferi sundu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerde gastronomi dünyasının yıldız isimleri mutfağın ve popüler kültürün farklı boyutlarını ele aldı. Mehmet Yalçınkaya, katıldığı söyleşide televizyonun gastronomiyi geniş kitlelerle buluşturma gücünü değerlendirirken Somer Sivrioğlu, ekranın ve dijital içeriklerin yeni bir kültür ve deneyim anlayışına nasıl zemin hazırladığını anlattı. Şef Arda Türkmen şeflerin mutfak dışındaki girişimcilik ve medya rollerine odaklanırken, Refika Birgül geleneksel Türk mutfağı tekniklerinin çağdaş gastronomide sunduğu yeni imkanları paylaştı. Ebru Baybara Demir yerel üretim, sürdürülebilirlik ve tarladan tabağa uzanan sosyal gastronomi yolculuğuna dikkat çekerken, Dilara Koçak ise beslenme, sağlık ve iyi yaşam ile gastronomi arasındaki bağları irdeledi.

Geleceğin şeflerini buluşturan Üniversiteli Şefler Yarışması, genç yeteneklerin Gaziantep'in köklü mutfak mirasını yenilikçi dokunuşlarla sunmasına sahne oldu. Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı yarışmada geleceğin şefleri başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan üç tabaklık özel menüler hazırladı. Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin jüri koltuğunda oturduğu organizasyonda; 'Sakla Bakça' başlangıcı, 'Antep Harmanı' ana yemeği ve "Fıstıklı Cüdele" tatlısıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi birinciliği elde etti.

Bu yıl 'Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik' temasıyla düzenlenen panellerde ise sektörün geleceği ve değişen tüketici beklentileri kapsamlı biçimde tartışıldı. İki gün süren oturumlarda Türk mutfağının uluslararası alandaki yükselişi, coğrafi işaretlerin korunması ve geleneksel reçetelerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi konular öne çıktı. Mutfak kültürünün butik konaklama ve yeni nesil misafirperverlik deneyimlerine katkısı, zeytinyağının mutfaklardaki değeri ve farklı mutfak kültürlerinin restoran kimliği üzerindeki etkileri uzman isimler tarafından değerlendirildi.

GastroAntep, lezzet şöleninin yanı sıra kentin kültür ve sanat hayatına da büyük bir hareketlilik kazandırdı. Festival Park'ta düzenlenen coşkulu konserler festival alanını dolduran müzikseverlere unutulmaz geceler yaşatırken; çocuklar için Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirilen Ahşap Oyuncak Atölyesi Anadolu'nun köklü geleneklerini yeni nesille buluşturdu. Şehrin farklı noktalarına yayılan sergiler, tiyatro gösterileri ve atölye çalışmalarıyla GastroAntep Kültür Yolu Festivali kentin her köşesinde coşkuyla tamamlandı.