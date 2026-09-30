Pirge Akademi Profesyonel Mutfakların Geleceğine Eğitimle Katkı Sağlıyor

Gastronomi alanına yönelik artan ilgi, nitelikli eğitimin önemini her geçen gün daha fazla öne çıkarıyor. Gençlerin profesyonel mutfaklara hazırlanmasında teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı mesleki bilgi ve doğru ekipman kullanımı önemli bir yer tutuyor. Bıçak üretimindeki köklü deneyimini teknoloji, tasarım ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarıyla buluşturan Pirge, üretimden gelen bilgi birikimini eğitim çalışmalarıyla gelecek nesillere aktarıyor. Bu anlayışla 2015 yılında hayata geçirdiği Pirge Akademi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki gastronomi ve aşçılık öğrencilerine profesyonel bıçak kullanımı konusunda eğitimler sunan marka, genç şef adaylarının mesleki gelişimlerini destekliyor. Bugüne kadar 69 şehirde 424 eğitim kurumunda 34 bini aşkın öğrenciye ulaşan akademi, önümüzdeki dönemde eğitim ağını genişleterek Türkiye'de gastronomi eğitimi veren tüm okullara ulaşmayı hedefliyor.

Pirge Akademi genç şef adaylarını profesyonel mutfaklara hazırlıyor

Pirge Akademi'nin temelleri, Pirge'nin 147 yıllık bıçak üretimindeki ustalığını genç şef adaylarıyla paylaşma hedefiyle atıldı. Akademi kapsamında gerçekleştirilen profesyonel bıçak eğitimlerinde doğru bıçak seçimi, güvenli çalışma, kesim teknikleri gibi temel başlıklar ele alınırken, öğrencilerin meslek hayatları boyunca kullanacakları önemli ekipmanlardan biri olan bıçak konusunda doğru bilgi ve profesyonel çalışma alışkanlıkları edinmeleri amaçlanıyor.

Bıçak, mutfak ekipmanları ve profesyonel kullanım ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 1.200 farklı ürün sunan Pirge, akademi eğitimlerini mesleki ve teknik liselerin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında, üniversitelerin ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Aşçılık, Pastacılık ve Ekmekçilik bölümlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştiriyor. Eğitim programlarında bıçak çeşitleri ve kullanım alanları, bıçakların teknik özellikleri, doğru bıçak seçimi, doğru ve güvenli kesim teknikleri, bıçak bakımı ve masatlama ile profesyonel mutfaklarda bıçak kullanımına ilişkin temel bilgiler ele alınıyor. Teorik bilgilerin uygulamayla desteklendiği interaktif eğitimlerde öğrenciler, bıçakları yakından inceleme ve doğru kullanım tekniklerini deneyimleme fırsatı buluyor. Pirge Akademi'nin eğitim içeriği, öğrencilerin ve eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda da şekillendirilebiliyor.

Pirge Akademi 424 eğitim kurumunda 34 bini aşkın öğrenciye ulaştı

Pirge Akademi, çalışmalarını Türkiye genelindeki eğitim kurumlarıyla kurduğu iş birlikleri üzerinden sürdürüyor. Türkiye'de 69 farklı şehirde 424 eğitim kurumunda toplam 34.243 öğrenciye ulaştı. Bu kurumların 179'unu meslek liseleri, 245'ini ise üniversiteler oluşturuyor. Türkiye dışında da çalışmalarını sürdüren Akademi, KKTC'de yüz yüze; Rusya, Azerbaycan ve Kırgızistan'da ise online eğitimler gerçekleştiriyor. Her yıl ortalama 11.500 öğrenciye ulaşan Pirge Akademi, gastronomi ve aşçılık alanındaki öğrenci kitlesinin önemli bir bölümüne erişiyor. Bu bölümlere yılda yaklaşık 14 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı göz önüne alındığında, akademinin yıllık öğrenci erişimi yüzde 82 seviyesinde bulunuyor. Türkiye genelinde üniversite düzeyinde 109 Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans ve 122 Aşçılık ön lisans programı olmak üzere toplam 231 program bulunuyor. Pirge Akademi bugüne kadar bu programların 167'sinde eğitim gerçekleştirdi.

Pirge, doğru ekipman kullanımıyla bilinçli mutfak kültürünü destekliyor

Pirge, genç şef adaylarının mesleki eğitimlerine katkı sunarken, mutfakta doğru ekipman kullanımının önemine dikkat çekiyor. Keskinlik, paslanmazlık ve tasarım mükemmelliğini bir araya getiren marka, hijyenik ve zahmetsiz kullanımın yanı sıra malzemelerin lezzetinin ve estetik görünümünün korunmasını sağlıyor. Pirge, bu yaklaşımı eğitim çalışmalarına da taşıyarak genç şef adaylarını doğru bıçak seçimi ve kullanımı konusunda bilgilendiriyor.

Pirge Akademi, öğrencileri sektörel deneyimle buluşturuyor

Pirge Akademi, öğrencilerin eğitim sürecinde sektörle daha erken tanışmalarına olanak sağlıyor. Pirge'nin eğitime verdiği desteğin önemli örneklerinden biri de Pamukkale Üniversitesi'nde açılan Bıçakçılık ve El Aletleri Teknolojisi bölümü oluyor. Pirge, bu bölümde eğitim gören öğrencileri stajyer olarak kabul ederek teorik bilgilerin üretim ortamında uygulamalı olarak pekiştirilmesini sağlıyor. Böylece öğrenciler, eğitim sürecinde edindikleri bilgileri gerçek çalışma ortamında deneyimleme ve mesleki gelişimlerini güçlendirme fırsatı buluyor.