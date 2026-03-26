Ayvalık'ın En İyi Mekanları

Ayvalık Cunda'nın tarihi taş mimarili ve şık atmosferleri lezzetli mekanlarından, deniz manzaralı restoranlarına, butik pastane ve kafelerine kadar birçok mekanı inceledik ve sizler için listeledik.

Bay Nihat

Ayvalık'ın en gözde yeri olan Cunda'da 1978'den beri varlığını sürdüren Lale Restoran, klasikleşmiş adıyla 'Bay Nihat' aynı zaman da Gault&Millau tarafından Sea Food kategorisinde ödüllü bir restoran. Ahmet Nihat Bekit tarafından kurulan ve çocukları tarafından günümüzde varlığını devam ettiren Bay Nihat'ta, Ege mutfağının zeytinyağlı leziz mezelerinden, taze ve dengeli pişmiş deniz ürünlerine kadar her bir ürünü oldukça lezzetli. Cunda'ya yolunuz düşerse Bay Nihat'ın kabak çiçeği dolması ve meşhur lor tatlısını mutlaka denemelisiniz.

Bay Nihat Lale Otel, Mithatpaşa, Cumhuriyet Cd. No:12, Ayvalık/Balıkesir

Trata Ayvalık

Kendilerini gezici lokanta olarak adlandıran Trata Ayvalık, gastronomi alanında tecrübelerini sahada pekiştiren Tayfun Gökşin tarafından kurulmuştur. Belirli bir konumu olmayan,sakin ve huzurlu hoş bir ege manzarası eşliğinde bölgenin hava koşullarına göre yer seçimi yapılan bir konsepte sahip. Alışılmışın dışında konsepti, lezzetli ege mutfağı yemekleri ve huzurlu ortamıyla misafirlerini ağırlıyor.

Namık Kemal, Ayvalık/Balıkesir

Larancia Cunda

İtalyan mutfağını, Ege mutfağının tazecik otlarıyla harmanlayan Cunda'nın merkezi konumunda bulunan Larancia Cunda'da etler ve deniz mahsüllerinden, risotta ve makarnaya, zeytinyağlı mezelerden, ekşi mayalı ekmeğe ve leziz tatlılara kadar geniş menüsüyle misafirlerini ağırlıyor. Yemeklerin yanı sıra tarihi taş restoranın iç mekanı da oldukça etkileyici.

Mithatpaşa, Çarşı Cd. 2. Sk. No:7, Ayvalık/Balıkesir

Nona Cunda

Cunda'nın merkezinde butik bir pastane olan Nona Cunda'da tatlılarından, tuzlulara, mayalı ürünlere kadar birçok çeşite sahip. Tazecik demlenmiş kahveleri ve ferah ortamıyla keyifli molalarınıza eşlikçi oluyor.

Mithatpaşa, Bahar Sk. no:31, Ayvalık/Balıkesir

Ayna Cunda

Ayna Cunda, şık sunumları ve kendilerine has menüleriyle Ayvalık'ın en şık mekanlarından biri. Ege mutfağının inceliklerini tariflerinde oldukça iyi yansıtan Ayna Cunda bölgede kendisini belli eden restoranlar arasında. Yemeklerinin ve tatlılarının yanı sıra hoş mekan atmosferiyle de farkını gösteriyor.

Namık Kemal, Çarşı Cd. No:29, Cunda Adası/Ayvalık/Balıkesir

Paleo Coffee Ayvalık

Ayvalık'ta merkezi konumda bulunan Paleo Coffee lezzetli tatlıları, tazecik focaccioları, granola kaseleri ve kekleriyle şirin butik bir dükkan. Üçüncü nesil kahvesiyle birlikte keyifli bir mola mekanı. İyi demlenmiş kahvesi ve tatlılarıyla misafirlerini ağırlıyor.

Zekibey, 33003 Sk. No 1/A, Ayvalık/Balıkesir