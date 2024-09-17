Tallinn Yemek ve Gezi Rehberi

2011'de Avrupa Kültür Başkenti seçilen Estonya'nın başkenti Tallinn, Baltık seyahatinizin üçüncü ayağı olmaya aday. Bizim tavsiyemiz, hem birbirlerine lokasyon olarak yakın olduklarından hem de tarihi ve kültürel olarak birbirlerine benzediklerinden üç Baltık ülkesini de aynı zaman dilimi içerisinde gezmeniz olacaktır. Bu şekilde gezinizin daha keyifli ve anlamlı olacağından hiç şüphe yoktur.

Güne Tallinn'de Başlamak

Diğer Baltık ülkelerinden farklı olmayan bir kahvaltı rutini var Estonya'da da. Litvanya ve Letonya'da yediğiniz hamur işlerini burda da bulmanız çok mümkün. Old Town kısmının ara sokaklarını gezerseniz küçük ve tatlı atmosferdeki kafe ve pastaneler görebilirsiniz. Biz ismini hatırlayamadığımız ancak çok güzel bir çikolatacının karşısında bulunan küçük bir pastanede yapmıştık kahvaltımızı. Eğer gittiğinizde bulabilirseniz, mutlaka burada yapın kahvaltınızı. Fırında kendi yaptığı hamur işlerini yanınızda pişirip taze taze servis eden çok tatlı bir hanımefendi var. Burada Focaccia da dahil birbirinden farklı ve güzel hamur işleri yiyebilir, enfes tatlılarının tadına bakabilirsiniz. Çıkışta çikolata dükkanına uğrayıp sevdiğiniz ve ilginç tatların bir araya geldiği çikolatalardan almayı unutmayın. (Sarımsaklı çikolata gibi)

Denemeden Tallinn'i Terk Etme: III Draakon

Kolmas Draakon ismiyle de bilinen, bir Orta Çağ restoranı olan bu yer, geyik çorbasıyla meşhur. İçtiğimiz en güzel çorbalar listesine giren bu iddialı çorba, kaşıksız bir şekilde sadece çömlek kapta servis ediliyor ve çömleği dikerek içiyorsunuz çorbayı. Burada ayrıca kıymalı, mantarlı veya sebzeli yerel tattaki böreklerin de tadına bir bakın deriz. Tam Tallinn'in Old Town merkezinde bulunan bu mekan, 21. yüzyılda Orta Çağ'ı tam anlamıyla ayaklarınıza getiriyor. Geleneksel kıyafetli hanımefendilerin servis yaptığı bu yerde mekanın iç tasarımı oldukça basık ve karanlık. Tahtadan masalar ve oturaklarıyla III Draakon'a uğramadan Tallinn gezinizi noktalamamanızı ısrarla tavsiye ederiz.

Olde Hansa

Yine Old Town'ın merkezinde bulunan bir diğer geleneksel mekan ise Olde Hansa'dır. Birçok yöresel yemek, tatlı ve içecek seçeneği bulunan bu restoranda da diğer Tallinn mekanlarında olduğu gibi Orta Çağ esintisi hakimdir. Geleneksel şekilde giyinmiş kişilerin servis yaptığı mekan, oldukça da kalabalık ve geniştir. Akşam saatleri giderseniz eğer canlı müziğe bile denk gelebilirsiniz.

Kalev Çikolata

Estonya'nın ünlü şeker ve çikolata markası olan Kalev, sunduğu çokça çeşit leziz şekerlemeleri ve çikolatalarının olduğu masalsı dükkanıyla turistlerin uğrak noktalarından biri olmuş durumda. Masalsı diyoruz çünkü içeri girdiğiniz an sizi bir masal diyarında hissettirecek tarzda fazla çikolata ve değişik renklerde şekerler karşılıyor. Büyük, küçük herkesin merakla girip gezdiği ve paketlerce çikolata aldığı bu dükkandaki çikolataların tadına mutlaka bakın. Çikolata yemeyi sevmeyen biriyseniz de dükkanı mutlaka Tallinn geziniz sırasında bir gezin. Birçok çeşit arasından karar veremezseniz tavsiyemiz olan yaban mersinli çikolatayı tercih edebilirsiniz.

Alexander Nevsky Katedrali

Baltık ülkelerinin hepsinin zamanında Sovyet Rusyası'nın boyunduruğu altında olduğu bilinen bir gerçek. Estonya, Sovyetler Birliği'nden ayrılan ilk ülkedir. Çok uzun yıllar Rus hakimiyetinde olan bu ülkede, diğer Baltık ülkelerinde de olduğu gibi hala Rus kalıntıları günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Alexander Nevsky Katedrali, yeni Rus mimarisi tarzında yapılmış bir Ortodoks katedralidir ve turistlerin sıkça ziyaret ettiği lokasyonlardandır.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de Avrupa'nın en eski eczanesi bulunmaktadır. Raeapteek isimli eczane, şehrin Old Town kısmında bulunuyor. Ön kısmı eczane arka kısmı ise küçük bir müze olan bu yer turistler arasında çok popüler çünkü bu eczanede bir Aşk İksiri bulunuyor. Bir efsaneye göre eskiden bu eczanede bulunan eczacı, bir formül yapmış ve bunun bir aşık etme iksiri olduğunu öne sürmüştür. İksiri sevdiklerine ve eşlerine içiren kadınlar, içen kişinin onlara aşık olduğu söylentisini yaymıştır. O zamandan beri bitki özlerinden oluşan bu içecek satılmaktadır. Denemekte fayda var, kim bilir belki de aradığımız aşk Baltıkların doğu kıyılarındaki bir şehrin eczanesinde saklıdır.

Toompea Tepesi

Tallinn'i kuş bakışı izlemek isterseniz, size en iyi lokasyonun Toompea Tepesi olduğunu söyleyebiliriz. Zamanında birçok milletten sadece soylu kişilerin yaşadığı bu tepe; Nazi, Rus, ve Estonlar olmak üzere birçok topluluğa uzun yıllar ev sahipliği yapmıştır. Tepeye, yürüyerek merkezden kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Çıktığınızda inanılmaz bir şehir manzarasıyla karşılaşacağınız bu yerde, birçok ünlü yapıyı bir arada görebilirsiniz.

Orta Çağ'ın kalbine yapılan bu yolculukta sizler hem Tallinn'i gezecek hem de yüzyıllar öncesinin tarihi ve kültürüne giden bir seyahate çıkmış olacaksınız.