Viyana Yemek ve Gezi Rehberi

2024 yılında Avrupa'nın kalbinde bir şehirde, etrafınızda beyaz atlarla dolaşan insanları görmektesiniz. Yanlış duymadınız, Viyana'da hala atlarla gezmek mümkün. Her ne kadar bu deneyim turistler için sunulsa da, kendinizi bir anda 1800'lerin siyah beyaz filmlerinde gibi hissetmeniz işten bile değil. Viyana; keşfedecek yeni bir rota, yeni bir müze bulacağınız dolu dolu bir şehir. İster sanat, ister eğlence, alışveriş ya da yemek olsun, Viyana her açıdan sizi tatmin ve meşgul edecek bir şehirdir.

Şinitzel'in Evi

Viyana'ya adım attığınız anda, hemen her köşede şinitzel yapan yerlerle karşılaşacaksınız. Hatta tren garlarında bile yan yana sıralanmış birçok dükkan görebilirsiniz. Muhtemelen Figlmüller ismi size tanıdık gelecektir. İnternette 'Şinitzel'in Evi' olarak bilinen bu mekan, 1905'ten beri turistlerin ve yerel halkın gözdesi. Viyana usulü şinitzel, bizim alışık olduğumuzdan farklı olarak hem patates salatası hem de patates kızartması ile birlikte servis ediliyor. İncecik ve devasa şinitzelleriyle ünlü bu şehirde, şinitzelin tadına bakmadan dönmeyin deriz. Üstelik popüler bir yerde sıra beklemenize gerek yok; herhangi bir mekanda da lezzetli bir şinitzel yiyebilirsiniz. Sonuçta, Viyana'nın olayı bu!

Elmalı Turta İmparatorluğu

Şinitzelle yetinmeyip bir de tatlı arıyorsanız, Apfelstrudel'i yani elmalı turtayı denemeden dönmeyin. Ancak bu tatlıyı iyi bir yerde yemeniz önemli, çünkü popüler mekanlar bazen hayal kırıklığı yaratabiliyor. Örneğin, köklü bir restoran olan Cafe Central, Viyana mutfağını tanımak için ideal gibi görünse de, bizce burası daha çok fotoğraf çekmek için uygun bir mekan. İç tasarımı tablo gibi fakat ne yazık ki yediğimiz elmalı turta ve içtiğimiz kahveler beklentilerimizi karşılamadı. Atmosferini görmek ve fotoğraf çekmek isterseniz, uzun bir sıra beklemeye değer olabilir. Ama elmalı turta konusunda beklentilerinizi yüksek tutmayın.

Belvedere Sarayı; içi, dışı ve bahçesiyle adeta masal kitaplarından fırlamış bir yer. Barok tarzında inşa edilmiş bu saray, Viyana'nın turistik anlamda en önemli duraklarından biri. İçerisinde önemli sanat koleksiyonlarından parçalar bulunuyor. Giriş ücreti biraz yüksek ancak bahçesini gezmek ücretsiz. Muhteşem bir peyzajla tasarlanmış bu bahçede, bir kahve alıp hem sarayın hem de bahçenin tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik sabah sporunu veya yürüyüşünü yapan Viyanalıları görmek de mümkün.

Aziz Stephan Katedrali

Gotik ve Romanesk mimarinin uyumunu yansıtan Aziz Stephan Katedrali, Avrupa'daki en etkileyici ve ihtişamlı katedrallerden biri. Dış cephesiyle dikkatleri üzerine çeken katedral, iç mekana adım attığınız anda sizi büyüleyecek. Katedralin bir bölümü sadece dua etmek isteyenlere ayrılmış, ancak geri kalan kısmını gezebilirsiniz. Stephansplatz'ın merkezinde yer alan bu katedral, genellikle kalabalık ve girişlerde uzun kuyruklar olabiliyor. Ancak giriş ücretsiz.

Alışverişe Her Zaman Vakit Var: Stephansplatz

Viyana'nın en ünlü meydanlarından biri olan Stephansplatz, alışveriş ve yeme içme için ideal bir nokta. Birçok lüks markayı ve keyifli kahve molası verebileceğiniz mekanları burada bulabilirsiniz. Viyana'nın Noel pazarları oldukça ünlüdür ve o dönemlerde gitmeniz tavsiye edilir ancak şehri sıcak havalarda gezmenin de ayrı bir keyfi var. Her mevsimde büyüleyici olan bu şehir, her halükarda kalbinizi kazanacaktır.

Viyana Devlet Operası

Viyana Devlet Operası'nın önünde uzun kuyruklar görmeniz mümkün. Şehir merkezinde, trenle kolayca ulaşabileceğiniz bu tarihi bina, opera sevmeyenlerin bile ilgisini çekiyor. Uygun fiyatlı biletler bulmak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmalısınız. Operanın çevresinde, geleneksel kıyafetler giymiş kişiler size program hakkında bilgi verip bilet satmaya çalışacak. İsterseniz biletinizi bu kişilerden alabilir ya da opera başlamadan önce uzun bir kuyruğa girip şansınızı deneyebilirsiniz. Yapıyı ücretsiz gezemiyorsunuz; içeriyi görmek için ya tur satın almanız ya da opera bileti almanız gerekiyor. Bizim önerimiz, mutlaka bilet alıp bu atmosferi deneyimlemeniz yönünde.

Bestelerin Adamı: Mozart

Avusturyalı ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ı bilmeyen yoktur. Kendisinin eserleri kadar mezarı da oldukça ilgi görmektedir. Mozart öldüğünde, mezarının nerede olduğu uzun süre bilinmemiş ve emin olunamamıştır. Bedeninin kimsesizler mezarına gömüldüğü ve gömülen yere işaret konulmadığı söylenir. Bugün Saint Marc Mezarlığı'nda bulunan anıt mezarı ise semboliktir. Gerçekte nereye gömüldüğü hala bilinmemektedir ancak buna rağmen anıt mezar hala yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Daha Çok Sanat: Tiyatro Müzesi

Tiyatroseverler için güzel bir haber; Viyana'da bir tiyatro müzesi var! Bu müzede geçmişte sahnelenen oyunlarda kullanılan kostümler ve birçok kostüm maketi sergilenmektedir. Toplamda 600'den fazla kostümün bulunduğu müzenin giriş katında, küçük televizyonlu bir bölümde Viyana tiyatro tarihiyle ilgili röportajları izleyebilir ve bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca Avusturya'daki film endüstrisi hakkında da bilgi edinebileceğiniz bu müze, çok büyük olmadığı için 1 saatinizi ayırmanız yeterli olacaktır. Girişi ise ücretlidir.

Ruhmuzu Sanatla Doldurmaya Devam: Albertina Müzesi

Viyana'nın en prestijli sanat müzelerinden biri olan Albertina Müzesi, zengin koleksiyonlara ve geçici sergilere ev sahipliği yapmaktadır. Opera binasına yakın konumda olan müze, özellikle sanatseverler için bir cennet. Albertina Müzesi'ne giriş ücretsiz değil ancak terasına çıkıp Viyana manzarasının keyfini çıkarmak ücretsiz. Bizim favori yerlerimizden biri oldu bile.

Fransız kraliçelerinden Marie Antoinette'in doğduğu yer olan Hofburg Sarayı, her köşesiyle görkemli bir yapıdır. Avusturya İmparatoriçesi Sisi'nin müzesine de ev sahipliği yapan bu saray, Viyana'ya gelen her turistin mutlaka uğradığı bir nokta. Biletle giriş yapılan bu saraya, dilerseniz sadece etrafını dolaşarak da hayran kalabilirsiniz.

Her köşesi ayrı bir keşif sunan bu şehirde, geçmişin izlerini sürerken modern yaşamın tadını çıkarmak mümkün. Eğer Avrupa'nın kalbinde zamansız bir yolculuk yapmak isterseniz, Viyana sizi bekliyor.