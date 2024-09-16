Varşova Yemek ve Gezi Rehberi

Havası soğuk, insanı sıcak bir şehirdeyiz bugün; Varşova. Kış mevsiminde ruhunuzu kesecek derecede soğuk havaya sahip olan Polonya'nın başkenti Varşova; kültürü, tarihi ve mimari yapılarıyla gezme zevki yüksek olan bir şehirdir. Ancak baştan uyaralım, üst üste kalın kıyafetlerinizi giymeye niyetiniz yoksa kış aylarında Varşova'nın yanından bile geçmeyiniz.

Kaşarlı Pide: Zapiekanka

Kaşarlı pide diyoruz çünkü Varşovalıların sabah veya öğle aralarında yedikleri bu hamur işi tam olarak üzerine kaşar serpilmiş bir ekmek. Birçok farklı çeşidi olan Zapiekanka'nın en çok tercih edilen çeşidi kaşarlı ve mantarlı olanıdır. Damak zevkinize uygun olan bu ekmek üstü lezzeti seçip sabah kahvaltınızda tercih edebilirsiniz.

Pierogi

Bir tür mantı olan Pierogi, Polonya'nın geleneksel yemeklerinden biridir. İçinde et olan bu yemek, bohça şeklinde kapatılır ve mantıya göre hem daha sulu hem de daha büyüktür. Kızartılmış ve haşlanmış olmak üzere 2 çeşidi vardır. Tercihen otantik ve yöresel yemekler yapan bir yerde yemenizi tavsiye ederiz.

Chimney Cake

Aslında Prag tatlısı olan Chimney Cake, Varşova'da da oldukça revaçta olan bir tatlıdır. Adını ise bacadan alır. İngilizce'de "Chimney" baca demektir ve şekli de öyle olan bu tatlının seçebileceğiniz çok farklı ve lezzetli çeşitleri vardır. Dışı tarçın ve esmer şeker kaplı olan tatlının içine dilerseniz sadece çikolata sürüp yiyebilirsiniz. Dilerseniz de krema ve çeşitli meyvelerle süsletip bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Güzel bir kahveyle ister kahvaltıda ister de yemekten sonrası için Chimney Cake'i tercih edebilirsiniz.

Waffle

Varşova'nın Old Town'unda (Eski Şehir) burnunuza gelen sıcak ve nefis waffle kokularına karşı koyamayacaksınız çünkü belli ki turistler buna bayılıyor. Adım başı waffle'cının olduğu kent merkezinde her türden waffle yiyebilirsiniz. Bunların en popüleri ise Belçika Waffle'ı taban üstüne sadece krema sıkıp servis edileni. Dilerseniz üstüne meyve de ekletebilirsiniz.

Old Town

Varşova'nın en turistik yeri olan Old Town (Eski Şehir) birçok yemek yeri, kafe ve müzeler gibi gezilecek yerleri içinde barındırır. Kraliyet Kalesi'nin de bulunduğu bu ünlü meydanda kaliteli kahvecilerden kahve içebilir, şehrin geleneksel mutfağını deneyebilir, sevdiklerinize küçük sürprizler yapmak için hediyelikçi gezebilir ve şehrin tadını doyasıya çıkarıp Polonya kültürünü tanıyabilirsiniz. Old Town'un ara sokaklarına girince dar bir yol üzerinde büyük bir kiliseye denk geleceksiniz. Eğer şanslıysanız belli zamanlarda burada Chopin'in eserlerinden oluşan dinletiler oluyor, vakitlice girerseniz içeri dinleyebilirsiniz. Polonya'da Chopin oldukça ünlü ve dinletilerini bulmak çok kolay çünkü kendisi de bir Polonyalı. Ayrıca Chopin'in Varşova'da bir de müzesi bulunmaktadır.

Saray Turu

Polonya yüzyıllar boyunca monarşiyle yönetilen bir ülke olmuştur ve başa geçen kral ve kraliçeler çok fazla saray yaptırmışlardır. Ayrıca Polonya'nın Avrupa'daki merkezi konumundan ve sınırlarından dolayı, ülkenin toprakları birden fazla milletin geçiş yolu olmuştur ve bu gelen insanların kültürlerinden mimarı yapılar da nasibini alıp etkilenmiştir. Soyluların da geçmişte oldukça fazla etkisi olduğundan, bu tarz görkemli sarayların olmasına şaşırmamak gerek. Wilanów ve Myślewicki Sarayı görülmesi gereken sarayların başında gelmektedir. Şatafat ve zenginliğin tek bir yapıda buluştuğu bu saraylar hem içi, hem de dışıyla görenleri kendilerine hayran bırakmaktadır. Sarayların içi ve dışına ek olarak peyzaj tasarımları da oldukça lüks olup sizi de bu zenginliğe misafir etmektedir.

Varşova'nın Parkları

Sarayları ve müzelerine ek olarak Varşova'nın parkları da oldukça görülmeye değer. Kahvenizi alıp güzel havayı da yakalarsanız Saxon Bahçesi'nde keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz ya da göl kenarındaki sarayın hem koleksiyonlarıyla hem de Royal Łazienki Parkı'ının muhteşem havası ve tasarımıyla 17. yüzyılın kapısını aralayabilirsiniz.

Polonya kültürü, batı medeniyetinin önemli bir parçasıdır ve sanat, müzik, felsefe, edebiyat ve bilim alanlarında önemli katkılarda bulunmuş bu ülkenin başkentini gezmek sizi her bakımdan bilgiye doyuracaktır. Keskin kışına rağmen Varşova'yı bembeyaz karların altında gezmenin keyfi, unutulmaz bir deneyim olarak anılarınızda yer almaya hazır.