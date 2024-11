Okul Döneminde Çocuk Menülerini Nasıl Planlayalım?

Bir yaz tatilinin daha sonuna geldik. Uzun bir yaz tatilinin ardından gelen eylül ayıyla birlikte okul zili çalıyor. Şimdi çocuklar için okullara dönüş, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşma, yaz boyunca topladıkları enerjiyi eğitim ve öğretim yolculuklarında kullanma vakti.

Okula dönüş demek; aileler için aynı zamanda rutinlere kavuşmak ve düzene girmek de demek. Bir anne olarak okulların açılmasının en çok bu düzene girme kısmını seviyorum sanırım. Yaz aylarında, tatil planları, arkadaşlarla buluşmalı etkinlikler, açık havada uzun uzun geçirilen vakitler ve serbest zamanın verdiği rahatlık ile ister istemez bir düzensizlik içinde buluyoruz kendimizi. Yaz ayları uzun günleriyle, eğlenceli ve keyifli geçse de okul hayatının getirdiği düzenin yarattığı planlı olabilme hissiyatı, hem ebeveyn hem çocuklar için aslında büyük bir konfor.

Okul hayatı; çocukların beslenmesine de büyük bir düzen getiriyor. Öğün saatleri düzene oturuyor ve ebeveynler olarak beslenme konusunda kontrolü daha fazla elimizde tutabiliyoruz. Okul döneminde çocukların beslenme düzenini daha sağlıklı bir çizgide yürütebilmek için işinize yarayacağını düşündüğüm, kendi deneyimlerimden yola çıkarak hazırladığım bazı öneriler paylaşmak istiyorum.

Her ne kadar uzun süreli açlıklar, sabah kahvaltıyı pas geçmeler, yetişkinlerin dünyasında çok popüler konularsa da bu trendler çocuklarımız için uygun değil. Kahvaltı yapmanın anımsama performansını iyileştirdiğini ve öğrenme performansını pozitif etkilediğini gösteren birçok araştırma bulunuyor. Kahvaltı etmek çocuk için kesinlikle gerekli ve önemli. Bu noktada kahvaltı konusuna açıklık getirmek isterim. Çocuğumuz kahvaltı etmiş olsun diye her gün çok sevdiği mısır gevreği ve süt karışımından vererek okula göndermek doğru bir seçenek olmayabilir. Çocuklara sunduğumuz kahvaltılar, gün boyunca çocukları destekleyecek ve çocuklar için her yönden faydalı içeriğe sahip kahvaltılar olmalıdır. Bunun için de elimizde kendisi küçük, etkisi büyük bir cevher bulunuyor; yumurta. Anne sütünden sonra en değerli protein kaynağı olarak adlandırılan yumurtanın protein içeriğinin yüzde 100' ü vücut tarafından kullanılıyor. Yumurta aynı zamanda A,B,D, E vitamini, aminoasitler, demir ve çinko açısından da zengin mucize bir besin. Büyüme, gelişme çağındaki çocukların her gün 1 yumurta yemesi öneriliyor. Yumurtanın faydalarından yararlanabileceğimiz en iyi hali kayısı kıvamında haşlanmış hali. Çocuğumuz yumurtayı bu şekilde yemekten hoşlanmıyorsa, onun seveceği şekillerde çırpılmış, sahanda, menemen, omlet, krep, pancake, tava tostu seçeneklerinde sunarak yumurtayı kahvaltılara dahil etmek mümkün. Gerek yumurta alerjisi olan çocuklar, gerek yumurtalı menülere alternatif arayanlar için sabahları kefir, tam buğday ekmeğine keçi peynirli, domatesli tost, avokadolu tahıllı ekmek, fıstık ezmeli tohum krakerler, ev yoğurdu, orman meyveleri ve chia tohumu karışımları oldukça uygun seçeneklerdir. Çocuğumuzun, haftalık kahvaltı menüsünü sunduğumuz seçenekler arasından kendisinin oluşturmasını istemek, kahvaltı yapma isteğini olumlu yönde etkileyecektir.

Çocuklar okula beslenme götürüyorlarsa, kahvaltıda biraz fazlaca hazırlayacağımız krep, pancake ve tava tostları beslenme çantası hazırlığında işimizi kolaylaştıracaktır. Evde hazırladığımız lorlu, ıspanaklı, pazılı veya keçi peynirli börekler; siyez, tam buğday ekmekleri ile hazırlayacağımız peynirli-domatesli, peynirli-avokado ezmeli, zeytin ezmeli, fıstık ezmeli veya bol ceviz ve çemenli sandviçler; ev yapımı kekler; bol tohumlu tohum krakerler, mercimek kraker gibi baklagillerden krakerler, kuruyemiş ve meyvelerle harmanlanarak beslenme çantalarında harika alternatifler olabilir. Beslenme çantalarında hazır meyve sularından, paketli bisküvi, kraker ve cipslerden imtina ederek, yukarıda bahsettiğim yapımı kolay ve sağlıklı alternatiflere yönelerek çocuklarımızın okulda da sağlıklı ürünler yemelerini sağlayabiliriz. Haftanın belirli günleri beslenme çantalarına minik sticker'lar ve onlara sevginizi ifade ettiğiniz notlar bırakmanız da ayrıca çok hoşlarına gidecektir.

Çocuklar okuldan eve geldiklerinde, henüz fazla acıkmamışlarsa kefir ve bir porsiyon meyve, bir küçük kase haşlanmış fasulye veya nohut, bir küçük kase ev yoğurdu, ev yapımı bir dilim kek ve ıhlamur çayı, bir küçük kase ev yapımı cevizli puding, küçük bir kase kısır veya birkaç adet mercimek köftesi gibi atıştırmalıklar sunulabilir. Okuldan aç gelmişlerse, atıştırmalık vermeden, akşam yemeği saatini daha erken planlamak gerekebilir. Akşam yemeklerinde haftalık menü planımız dahilinde ilerlemek; sebze, kırmızı et, balık, tavuk, baklagiller, tahıl dengesini kurduğumuz bir öğün sunmak önemlidir. Etli ve sebzeli, et ve baklagillerden oluşan tencere yemekleri tek tencerede birçok fayda sunabilmemizi sağlar. Kemik sulu, tavuk sulu çorbalar, milli hazinemiz tarhana çorbası çocuklarımızın bağışıklığını güçlendirir. Kuzu ciğer, kuzu gerdan ve kuzu incikli et haşlamaları da çocuklarımızın menülerinde yer vermemizde fayda olan besleyici gıdalardır.

Bu sayımızda sizlere yukarıda bahsettiğim seçeneklerden üç tanesinin tarifini hazırladım. Tohum kraker, rafine şekersiz anne keki ve kuzu gerdanı haşlayarak hazırladığım Babadağ keşkeği tariflerimi çocuklarınıza gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz.

Çocuklarımızı fiziken beslerken, ruhlarını da beslemeyi lütfen unutmayalım. Onlara her gün sarılmak, sevgimizi ifade etmek, okul sonrası birlikte vakit geçirmek, birlikte gülmek, eğlenmek hem çocuklarımız hem de bizler için en faydalı gıda.

Tüm çocuklara, öğretmenlere ve ebeveynlere sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir eğitim, öğretim dönemi diliyorum.