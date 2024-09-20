Ekmek Üstü Yoğurtlu Ispanak

Orta boy tencereye 3 su bardağı suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Ispanağı yıkayıp incecik kıyın. Kaynayan suyun içine atıp 10'a kadar sayın. Derin bir kabın içine buz küplerini ekleyin. Üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Ispanakları kevgir ile kaynayan suyun içinden alıp buzlu suyun içine aktarın. 2-3 dakika bekletin. Suyunu süzün ve kenara alın. Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt'u derin bir kabın içine alın. Çırpma teli ile pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Sarımsağı ince dilimleyin. Ispanak, sarımsak, zeytinyağı, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve tuzu ilave edin. Kırmızı soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp bir kaba alın. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Soğanın rengi değişip, hafif yumuşayana kadar elinizle yoğurun. Ekmeği tavada önlü arkalı kızartın. Üzerine Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt'lu karışımdan 2'şer yemek kaşığı ekleyin. Tüm malzeme bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Üzerlerine 1 çay kaşığı kadar kırmızı soğan turşusundan ilave edin. Bekletmeden servis yapın.