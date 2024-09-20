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Ekmek Üstü Yoğurtlu Ispanak

EKMEK ÜSTÜ YOĞURTLU ISPANAK

Çıtır çıtır kızarmış ekmeğin üzerinde Pınar Lezzetin Alası Yoğurt’un dolgun kıvamı ve özlenen geleneksel yoğurt tadıyla harmanlanan ıspanağın lezzetine inanamayacaksınız. Kısa sürede hazırlanabilen bu sağlıklı ve lezzetli tarif ile her lokmada lezzetin tadına doyasıya varacaksınız. 25 dakikada hazırlanan, 8 kişilik Ekmek Üstü Yoğurtlu Ispanak tarifimizin detayları aşağıda...

8 Porsiyon
25 Dakika

MALZEMELER

    5 su bardağı su

    200 gram ıspanak

    8-10 adet buz küpü

    5 yemek kaşığı Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt

    2 diş sarımsak

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    2 yemek kaşığı elma sirkesi

    Yarım kırmızı soğan

    4-8 dilim tam tahıllı ekmek

    Yeteri kadar tuz

Orta boy tencereye 3 su bardağı suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Ispanağı yıkayıp incecik kıyın. Kaynayan suyun içine atıp 10'a kadar sayın. Derin bir kabın içine buz küplerini ekleyin. Üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Ispanakları kevgir ile kaynayan suyun içinden alıp buzlu suyun içine aktarın. 2-3 dakika bekletin. Suyunu süzün ve kenara alın. Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt'u derin bir kabın içine alın. Çırpma teli ile pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Sarımsağı ince dilimleyin. Ispanak, sarımsak, zeytinyağı, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve tuzu ilave edin. Kırmızı soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp bir kaba alın. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Soğanın rengi değişip, hafif yumuşayana kadar elinizle yoğurun. Ekmeği tavada önlü arkalı kızartın. Üzerine Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt'lu karışımdan 2'şer yemek kaşığı ekleyin. Tüm malzeme bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Üzerlerine 1 çay kaşığı kadar kırmızı soğan turşusundan ilave edin. Bekletmeden servis yapın.

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Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt Ekmek Üstü Yoğurtlu Ispanak
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Ekmek Üstü Yoğurtlu Ispanak

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