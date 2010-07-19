Zeytinyağlı Bezelye
Pratik hazırlanışıyla zeytinyağlı bezelye tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
İnce kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Halka doğranmış havuçları ekleyip, kavurmaya devam edin.
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2
Bezelye, toz şeker ve tuz katın. Bezelyenin üzerini örtecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
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3
Daha sonra servis tabağına alın ve üzerine dereotu serpin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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