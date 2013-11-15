Diyet Aşure Tarifi

Pirinç ve buğdayı ayıklayıp iyice yıkayın. Tencereye alıp, üzerini üç-dört parmak geçecek kadar su ekleyin. Ocağa oturtup tencerenin kapağını kapatmadan ve karıştırarak beş dakika pişirin. Ocaktan alıp kapağı kapalı olarak oda sıcaklığında bir gece bekletin. Ertesi gün akşamdan ıslatılmış nohut ve fasulyeyi yumuşayıncaya dek haşlayıp, kabuklarını soyun. Pirinç ve buğdayı biraz sıcak su ekleyerek yeniden kaynatın.