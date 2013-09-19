Yoğurtlu Börek Tarifi

Yoğurt, süt, yumurta, tereyağı ve ayçiçek yağı geniş bir kaba alıp, çırpın. Üzerine ufalanmış beyaz peynir ve maydanoz ilave edin. Yufkaların 3 adedini küçük parçalar halinde didikleyip, yoğurtlu karışıma ilave edin ve karıştırın.