Soğan Böreği

Bezelere, ayrı ayrı 3'e katlayıp kare şekli verin ve tekrar yağlayın. 1 saat buzdolabında bekletin. Bu arada içi için, robottan geçirilmiş soğanları toz şekerle birlikte ayçiçeği yağıda, rengi dönene dek kavurun. Üzerine kıyma, kuş üzümü, tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha kavurmaya devam edin.