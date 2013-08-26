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Soğan Böreği

Soğan Böreği
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Çay saatlerinize çok yakışacak Soğan Böreği tarifimiz...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Un ayçiçeği yağı, ılık su ve 1 adet yumurtayı bir kapta yoğurarak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. 30 dakika dinlendirin. Sonrasında hamuru 5 eşit parçaya ayırıp beze yapın. Bezeleri servis tabağı büyüklüğünde açıp üzerlerine eritilmiş tereyağı sürün.
  • 2
    Bezelere, ayrı ayrı 3'e katlayıp kare şekli verin ve tekrar yağlayın. 1 saat buzdolabında bekletin. Bu arada içi için, robottan geçirilmiş soğanları toz şekerle birlikte ayçiçeği yağıda, rengi dönene dek kavurun. Üzerine kıyma, kuş üzümü, tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha kavurmaya devam edin.
  • 3
    5 dakika sonra peynir ve kıyılmış maydanozu ilave edin. 1-2 dakika kavurup ocaktan indirin. Dinlenmiş bezeleri, 1 çay kaşığı ayçiçeği yağı ile yağlanmış tezgahın üzerinde 30x40 cm boyutunda tek tek açın.
  • 4
    Üzerlerine iç malzemeyi pay edin ve sararak rulo yapın. yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine ruloları dizin. Kalan 1 adet yumurtayı çırpıp ruloların üzerine sürün. 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Servis yapın.

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