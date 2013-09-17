Sebzeli Börek Tarifi
Hem besin değeri yüksek hem lezzetli sebzeli börek tarifi... Sebzeli börek nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Orta büyüklükte bir cam kabın içine yağlı kağıt serin ve üzerini ayçiçek yağ ile yağlayın. Yufkalardan birini yağlı kağıdın üzerine kenarları sarkacak şekilde serin. Ayçiçek yağ ile yağlayın. Diğer yufkaları da aynı işlemi uygulayıp üst üste koyun.
- 2İnce doğradığınız kabakları ve haşlanıp suyu sıkılmış ıspanağı bir kaseye alın. İçine ince kıyılmış biber, 1 adet yumurta, diğer yumurtanın akı, beyaz peynir veya lor peyniri, süt ve karabiber katıp karıştırın.
- 3Sebzeli karışımı yufkaların ortasına dökün. Sarkan yufkaları sebzelerin üzerini kapatmayacak şekilde kenarlara doğru büzerek toplayın. Üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alıp, dilimleyin.
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