Sebzeli Börek Tarifi

Orta büyüklükte bir cam kabın içine yağlı kağıt serin ve üzerini ayçiçek yağ ile yağlayın. Yufkalardan birini yağlı kağıdın üzerine kenarları sarkacak şekilde serin. Ayçiçek yağ ile yağlayın. Diğer yufkaları da aynı işlemi uygulayıp üst üste koyun.