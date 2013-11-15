Mantarlı Kekikli Tart
Malzemeler
Yapılışı
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1
1 Hamur için tereyağı, su ve tuzu bir kaba alın. Üzerine azar azar un ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamuru streç filme sararak 15 dakika bekletin.
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2
Üzeri için mantarları irice doğrayın. Tereyağını geniş bir tavaya alıp üzerine mantarı ilave edin. Tuz, karabiber ve kekik katıp, suyunu salıp çekene dek kavurun.
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3
Taban dolgusu için tereyağını eritip, üzerine mısır ununu ekleyin. Karıştırarak 10 dakika kavurun. Üzerine soğuk suyu birden dökün ve çırpma teli ile hızlıca karıştırın. Dil peyniri, kaşar peyniri ve tuz ilave edin. Sürekli karıştırarak kek harcı kıvamı alıncaya dek yaklaşık 10 dakika pişirin ve ocaktan alın.
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4
Dinlenen hamuru unlu zeminde kullanacağınız kalıptan biraz büyük olacak şekilde açın. Yuvarlak ve derin bir fırın kabını yağlayın. Hamuru kenarlarını da kaplayacak şekilde kalıbın içine yerleştirin. Fazla kısımlarını kesin. Mısır unlu karışımı içine döküp düzeltin. Üzerine mantarlı karışımı koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hamur kızarana dek yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Üzerine kıyılmış taze kekik serpin ve dilimleyerek servis yapın.
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