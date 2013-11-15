Mantarlı Kekikli Tart

Taban dolgusu için tereyağını eritip, üzerine mısır ununu ekleyin. Karıştırarak 10 dakika kavurun. Üzerine soğuk suyu birden dökün ve çırpma teli ile hızlıca karıştırın. Dil peyniri, kaşar peyniri ve tuz ilave edin. Sürekli karıştırarak kek harcı kıvamı alıncaya dek yaklaşık 10 dakika pişirin ve ocaktan alın.