Kabaklı Gül Börek
Çay saatleriniz için hazırlayabileceğiniz pratik kabaklı gül börek tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabakların kabuklarını soyup, rendeleyin. Tavaya ayçiçeği yağı aktarıp, küp doğranmış soğanı yağda çevirerek iyice pembeleştirin. Üzerine kabakları ilave ederek 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
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2
Ardından ince kıyılmış dereotunu, tuzu ve karabiberi ekleyip bir-iki kere karıştırın ve ocaktan alın. Bir yufkayı temiz zemin üzerine serin. Artı şeklinde keserek 4 eşit üçgen parça elde edin. Üzerlerine sütlü ayçiçeği yağı karışımını sürün. Diğer üç yufkaya da aynı işlemi yapın.
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3
Üçgen yufkaların geniş kenarlarına kabaklı içten pay ederek koyun. Üzerine peynir serpin. Yufkaları rulo yaparak sarın. Ruloları da kendi etrafında döndürerek sarın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün.
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4
Arzuya göre haşhaş tohumu serpin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, üstleri pembeleşene dek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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