Kabaklı Gül Börek

Ardından ince kıyılmış dereotunu, tuzu ve karabiberi ekleyip bir-iki kere karıştırın ve ocaktan alın. Bir yufkayı temiz zemin üzerine serin. Artı şeklinde keserek 4 eşit üçgen parça elde edin. Üzerlerine sütlü ayçiçeği yağı karışımını sürün. Diğer üç yufkaya da aynı işlemi yapın.