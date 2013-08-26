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Kabaklı Gül Börek

Kabaklı Gül Börek
ORTA

Çay saatleriniz için hazırlayabileceğiniz pratik kabaklı gül börek tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kabakların kabuklarını soyup, rendeleyin. Tavaya ayçiçeği yağı aktarıp, küp doğranmış soğanı yağda çevirerek iyice pembeleştirin. Üzerine kabakları ilave ederek 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
  • 2
    Ardından ince kıyılmış dereotunu, tuzu ve karabiberi ekleyip bir-iki kere karıştırın ve ocaktan alın. Bir yufkayı temiz zemin üzerine serin. Artı şeklinde keserek 4 eşit üçgen parça elde edin. Üzerlerine sütlü ayçiçeği yağı karışımını sürün. Diğer üç yufkaya da aynı işlemi yapın.
  • 3
    Üçgen yufkaların geniş kenarlarına kabaklı içten pay ederek koyun. Üzerine peynir serpin. Yufkaları rulo yaparak sarın. Ruloları da kendi etrafında döndürerek sarın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün.
  • 4
    Arzuya göre haşhaş tohumu serpin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, üstleri pembeleşene dek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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