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Hawaiian Pizza

Hawaiian Pizza
ORTA

Klasik pizza tariflerinden sıkılanlar için Hawaiian Pizza tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Mayayı ılık suda karıştırarak eritin. Oda sıcaklığında 15 dakika bekletin. Unun yarısını, soğuk suyu, zeytinyağını ve tuzu da katarak yoğurun. Kalan unu azar azar ekleyip yoğurmaya devam edin.
  • 2
    Esnek bir hamur elde edince, hafif yağlanmış bir kaba alıp, üzerini bezle örterek 1-2 saat bekletin. Bekleyen hamuru tekrar yoğurun. Hamurun açılacağı zemine mısır unu yayıp hamuru elinizle yuvarlayarak 30 cm çapında bir daire olana kadar büyütün.
  • 3
    Sos için domatesleri rendeleyin. Sarımsakları ayçiçeği yağında soteleyin. Rendelenmiş domates ve salçayı ekleyip kısık ateşte pişirin. Tuz, karabiber ve kekik ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
  • 4
    Sos ılındıktan sonra hamurun üzerine yayın. Mozzarella peynirinin 2/3'ü ile sosun üzerini kapatın. Peynirin üzerine jambon, mantar ve ananas dilimlerini yayın. Kalan peyniri en üste serpin. Önceden ısıtılmış 260 derece fırında 6 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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