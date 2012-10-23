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Şeftalili Turta

Şeftalili Turta
ORTA

Yaz mevsiminin taptaze lezzetini mutfağınıza taşıyan bu şeftalili turta tarifi, yumuşacık kreması ve meyve aromasıyla hem göze hem damağa hitap ediyor. Özel günlerde veya çay saatlerinde fark yaratmak isteyenler için ideal bir seçenek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Ele yapışmayacak hamur elde edin. Yağlanmış küçük tart kalıplarına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında pembeleşene dek pişirin.
  • 2
    Krema için un, toz şeker ve sütü mikserle iyice çırpın. Tel süzgeçten geçirip, tahta kaşıkla devamlı karıştırarak, katı hamur kıvamında olana dek pişirin. Ocağı kapatıp, tereyağı ve vanilya ekleyin. Soğumaya bırakın.
  • 3
    Soğuduktan sonra mikserle çırparak krema ekleyin. Pişen tart kalıplarını servis tabağına ters çıkarın. İçlerini hazırladığınız krema ile doldurun. Ortasını şeftali kompostosuyla süsleyip, servis yapın.

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