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Reçelli Cheesecake

Reçelli Cheesecake
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Hamur malzemesini bir kapta karıştırıp iyice yoğurun ve ince olacak şekilde merdane yardımıyla açın. Kelepçeli kalıba, hamurun kenarlarını yükselterek yerleştirin. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğutun.
  • 2
    Bu arada reçeli için, toz jelatini 3 çorba kaşığı kaynar suda eritin. Büyük bir kabın içinde 1 su bardağı süzme yoğurt, krem şanti, pudra şekeri, yumurta ve sütü çırpma teliyle karıştırın.
  • 3
    Erimiş olan jelatini de içine ilave edip, 1-2 kez karıştırdıktan sonra pişen kekin üzerine yayın. Buzdolabında 3 saat beklettikten sonra üzerine vişne reçelini sürüp, servis yapın.

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