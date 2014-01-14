Narlı Mini Tart
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir kabın içinde un, yumurta, tereyağı, tuz ve toz şekeri karıştırın. Hazırladığınız hamuru 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Sonrasında hamuru buzdolabından çıkarıp, yağlanmış pötiför kalıplarına pay ederek koyun.
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2
180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin. Kalıplardan çıkarıp, krema sıkacağıyla içlerine krem şanti sıkın. Arzuya göre krem şantiye kakao da karıştırabilirsiniz (aynı şekilde hamurun bir kısmına da kakao karıştırılabilir). Kremanın üstüne meyveleri yerleştirip servis yapın.
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