Tarif Ara
Öğünler Tartlar ve Paylar Narlı mini tart

Narlı Mini Tart

Narlı Mini Tart
KOLAY

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir kabın içinde un, yumurta, tereyağı, tuz ve toz şekeri karıştırın. Hazırladığınız hamuru 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Sonrasında hamuru buzdolabından çıkarıp, yağlanmış pötiför kalıplarına pay ederek koyun.
  • 2
    180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin. Kalıplardan çıkarıp, krema sıkacağıyla içlerine krem şanti sıkın. Arzuya göre krem şantiye kakao da karıştırabilirsiniz (aynı şekilde hamurun bir kısmına da kakao karıştırılabilir). Kremanın üstüne meyveleri yerleştirip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Elmalı Tart
ZOR

Elmalı Tart

Armutlu Karamelli Tart
ORTA 25 DAKİKA

Armutlu Karamelli Tart

Portakallı ve Fındıklı Tart Kek

Portakallı ve Fındıklı Tart Kek

Çikolatalı Tart
ORTA

Çikolatalı Tart