Domatesli Ekmek Tartı

Ekmek dilimlerinin kenarlarını keserek alın. Kiraz domatesleri ikiye bölün. İçini hazırlamak için kabakları rendeleyip geniş bir kaba alın. Üzerine beyaz peynir, yumurta, dereotu, muskat, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Çok büyük olmayan yuvarlak ve derin bir fırın kabını tereyağı ile yağlayın. Kabın dibini ekmekle kapatın. Kalan dilimleri kabın kenarlarına balık sırtı şeklinde dizin. Hazırladığınız harcın yarısını kaba dökün. Üzerine ikiye bölünmüş kiraz domateslerin yarısını dizip, kabaklı harcın kalanını koyun. Kalan domatesleri üzerine yerleştin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.