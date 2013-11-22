Çilekli Turta

Yumurta, un, tereyağı ve suyu yoğurup, yarım saat buzdolabında dinlendirin. Hamuru tart kalıbına incecik yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, hafif pembeleşene dek pişirin. Üzeri için çilek, toz şeker ve limon suyunu blenderden geçirin. Üzerine nişasta ekleyip, hafif koyulaşana dek pişirin. Ocaktan alıp, ekleyin. Ilınan karışımı tartın üzerine yayın. Soğuyunca dilimleyip servis yapın.