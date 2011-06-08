Çilekli Turta

Bir kasede yumurtayı çırpın. Toz şeker ilave ederek çırpmaya devam edin. Margarini ekleyip yoğurun. En son un ve kabartma tozunu eleyip yoğurmaya devam edin. Hamuru yağlanmış turta kalıbının içine ve kenarlarına bastırarak yerleştirin. Kabarmaması için çatalla birkaç yerinden delin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra servis tabağına alın. Üzeri için 10 adet çileği pudra şekeri ile beraber blenderden geçirin. Diğer çilekleri iri parçalar halinde içine atıp karıştırın. Başka bir kapta jöleyi hazırlayın. Çilekli karışımın içine ilave edip karıştırın. Karışımı da soğuyan turtanın ortasına dökün. Jölenin donması için buzdolabında en az 1 saat bekletin. Servis yapmadan önce krema için sütü krem şanti ile çırpın. Kremayla çilekli tartın kenarını süsledikten sonra servis yapın.