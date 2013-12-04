Balkabaklı Tart

Harç için kabağı tencereye alıp, üzerine toz şeker serpin. Su ekleyip, kısık ateşte kabak yumuşayıncaya dek pişirin. Pişince çatal yardımıyla ezin. Çekilmiş badem ilave edip karıştırın. Hamur için unun ortasını havuz gibi açın. Kalan tüm hamur malzemesini ekleyip biraz sert kıvamlı bir hamur elde edin. Üzerini kapatıp, 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Hamuru yarım cm kalınlığında açıp, yağlanmış tart kalıbına, kalıbın yanlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, altın rengi alana dek pişirin. Tartı fırından alır almaz içine çikolata sürün. Çikolata donunca kabak püresini yayın. Buzdolabında 2 saat dinlendirin. Badem ve böğürtlenle süsleyip servis yapın.