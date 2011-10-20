Portakallı Fırın Sütlaç

Önce pirinci bir tencerede 1 su bardağı su ile haşlayın ve süzgeçten geçirin. Süte pirinci katarak, ocağa koyun. Kaynayınca tozşekeri ilave edip, 5 dakika kadar karıştırarak kaynatın. Diğer taraftan pirinç ununu, 1 kahve fincanı soğuk sütle ezip sütlaca katın. Portakal suyunu ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip, 5 dakika kaynatın.