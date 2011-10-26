Muzlu Kuplar
Pratik hazırlanışı ve hızlı tarifi ile muzlu kuplar
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sütün yarısını bir tencereye alın. Vanilyalı pudingi sütün içine ekleyin. Kısık ateşte devamlı karıştırarak pişirin. Başka bir tencerede, kalan sütle çikolatalı pudingi karıştırarak pişirin.
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2
Kupların yarısına kadar vanilyalı pudingi paylaştırın. Üzerine dilimlenmiş muzları ve dövülmüş fındığı yerleştirin. Üste çikolatalı pudingi paylaştırın. File fındık ile süsleyin. Soğutup servis yapın.
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