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Muzlu Kuplar

Muzlu Kuplar
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Pratik hazırlanışı ve hızlı tarifi ile muzlu kuplar

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Sütün yarısını bir tencereye alın. Vanilyalı pudingi sütün içine ekleyin. Kısık ateşte devamlı karıştırarak pişirin. Başka bir tencerede, kalan sütle çikolatalı pudingi karıştırarak pişirin.
  • 2
    Kupların yarısına kadar vanilyalı pudingi paylaştırın. Üzerine dilimlenmiş muzları ve dövülmüş fındığı yerleştirin. Üste çikolatalı pudingi paylaştırın. File fındık ile süsleyin. Soğutup servis yapın.

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