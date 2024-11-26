Orman Meyveli, Muhallebili Cup
Orman meyveleri; düşük kalorili ve yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolünü destekler. Tatlı isteğini sağlıklı bir şekilde karşılamak için ideal bir seçenektir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencerede süt, şeker, un ve nişastayı karıştırın. Karışımı sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin. Kaynamaya başlayınca vanilya ve tereyağını ekleyin, karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvamını alana kadar karıştırarak pişirin ve ardından ocaktan alın.
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2
Meyveleri bir blender veya mutfak robotunda püre haline getirin. Servis bardaklarının tabanına bir kat muhallebi koyun. Üzerine bir kat meyve püresi ekleyin. Meyve püresinin üzerine pirinç kraker koyun. Tekrar bir kat muhallebi ekleyin. Taze meyveler ile süsleyerek servis yapın.
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