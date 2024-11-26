Orman Meyveli, Muhallebili Cup

Meyveleri bir blender veya mutfak robotunda püre haline getirin. Servis bardaklarının tabanına bir kat muhallebi koyun. Üzerine bir kat meyve püresi ekleyin. Meyve püresinin üzerine pirinç kraker koyun. Tekrar bir kat muhallebi ekleyin. Taze meyveler ile süsleyerek servis yapın.