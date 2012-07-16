Hindistan Cevizli Supangle
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir su bardağı sütün içine toz şeker, un, nişasta ve bir süzgeçten eledikten sonra da kakaoyu ekleyip karıştırın. Kalan sütü kaynatın ve bu karışımı karıştırarak ekleyin.
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2
Koyulaşana kadar sürekli karıştırın ve koyulaşınca soğuk suyu katın. Kaynayınca tencereyi ocaktan alın ve iri parçalara ayrılmış çikolata ile tereyağını ekleyip, karıştırın. Kuplara paylaştırın ve üzerlerine hindistan cevizi serpin. Soğuyunca servis yapın.
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