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Çikolatalı Muhallebi

Çikolatalı Muhallebi
ORTA

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile çikolatalı muhallebi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Süt ve toz şekeri kaynatın. Kaynamaya yakın vanilya ekleyin. Ayrı bir yerde tereyağını eritip, un ekleyip karıştırın. Bu arada unun yanmamasına dikkat edin. Üzerine, karıştırarak sütlü karışımı ilave edin. Koyulaştıktan sonra beş dakika mikserle çırpıp, ocaktan alın.
  • 2
    Servis tabaklarına alıp, soğumaya bırakın. Sos için kremayı ısıtıp, kırılmış çikolatayı ekleyin. Karıştırarak eritin. Ocaktan alıp, ılınınca muhallebilerin üzerine gezdirin.

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