Çikolatalı Muhallebi

Süt ve toz şekeri kaynatın. Kaynamaya yakın vanilya ekleyin. Ayrı bir yerde tereyağını eritip, un ekleyip karıştırın. Bu arada unun yanmamasına dikkat edin. Üzerine, karıştırarak sütlü karışımı ilave edin. Koyulaştıktan sonra beş dakika mikserle çırpıp, ocaktan alın.