Cevizli Prenses Tatlısı

Nişastayı sütle iyice ezin. İrmik ve toz şekeri ilave edin. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak kaynatın. Koyu kıvam aldığında, yarısını bir kaseye dökün. Üzerine ceviz serpiştirin. Kalan kısmını da cevizin üzerine boşaltıp, soğumaya bırakın.