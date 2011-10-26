Cevizli Prenses Tatlısı
Pratik hazırlanışı ile sofralarınıza renk ve lezzet katacak cevizli prenses tatlısı
Malzemeler
Yapılışı
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1
Nişastayı sütle iyice ezin. İrmik ve toz şekeri ilave edin. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak kaynatın. Koyu kıvam aldığında, yarısını bir kaseye dökün. Üzerine ceviz serpiştirin. Kalan kısmını da cevizin üzerine boşaltıp, soğumaya bırakın.
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2
Sosu hazırlamak için, frambuaz ve toz şekeri karıştırıp, süzgeçten geçirin. Sosu servis tabağına gezdirip, üzerine tatlıyı yerleştirin. Çilek ve kivi dilimleriyle süsleyerek servis yapın.
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