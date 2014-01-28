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Balkabaklı Puding

Balkabaklı Puding
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Balkabaklı puding, sofralarınıza lezzet katacak balkabaklı bir sütlü tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Balkabağının kabuklarını soyduktan sonra, dilimleyip tencereye aktaralım. Üzerine toz şeker döküp ağır ateşte, balkabağı yumuşayana dek pişirelim.
  • 2
    Balkabağı dilimlerini tencereden delikli kepçe ile alıp iyice ezelim. İçine kırılmış bisküvileri ekleyip karıştıralım. Balkabağı püresini köşeli bir kalıba düzgünce yayalım.
  • 3
    Tencereye sütü, unu, toz şekeri ve vanilyayı ekleyip, ağır ateşte sürekli karıştıralım. Üzeri göz göz olana dek pişirmeye devam edelim.
  • 4
    Pudingi ateşten alıp mikserle yarım dakika çırpalım. Balkabağının üzerine boşaltalım. Buzdolabında birkaç saat soğutalım. Sonrasında servis yapalım.

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