Salepli İçecek
Malzemeler
Yapılışı
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Sütten 1 çay bardağı ayırın ve geri kalanını tencereye koyup, ocağa oturtun. İçine karanfil katın ve kaynamaya bırakın. Ayırdığınız 1 çay bardağı sütün içine nişasta ekleyip karıştırın ve kaynayan süte ilave edin. 5 dakika kaynattıktan sonra salebi tuz eker gibi katın ve bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynadıktan sonra bardaklara paylaştırın. Üzerine tarçın serpip, sıcak olarak servis yapın.
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