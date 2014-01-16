Lokma Tatlısı

Hamur için, derin bir kaba un, maya, tuz, şeker ve zeytinyağını koyup, ılık su ile çok yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp ılık bir yerde kabarmaya bırakın. Kabarınca yeniden karıştırın.Şurubu hazırlamak için bir tencereye su, şeker ve limon suyunu birlikte koyup karıştırın ve kaynamaya bırakın. Köpükler oluştuktan sonra 10 dakika kaynatıp altını kapatın. Kenarda soğumaya bırakın.