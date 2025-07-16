Kadayıflı Bülbül Yuvası
Ortası fıstıkla taçlanmış, çıtır kadayıfla şekillenen Kadayıflı Bülbül Yuvası, hem göze hem damağa hitap eden zarif bir tatlı!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbeti için şeker ve suyu bir tencereye alın, karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin. Limon suyunu ilave ederek 2-3 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
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2
Kadayıfı geniş bir tepsiye alıp elinizle açarak tel tel ayırın. Eritilmiş tereyağı ve ayçiçeği yağını karıştırıp kadayıfın üzerine dökün. Kadayıf ve yağı iyice harmanlayın.
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3
Kadayıftan küçük bir parça alıp çay bardağı veya küçük bir fincanın iç kısmına yerleştirin. Ortasına bastırarak yuva şekli verin. İçine bolca ceviz koyun. Kadayıfları yağlanmış fırın tepsisine ters çevirip çıkarın ve dizin.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp birkaç dakika bekletin.
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5
Sıcak kadayıfların üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti iyice çekmesi için 2-3 saat dinlendirip servis yapın.
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