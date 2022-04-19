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Patates Mücveri

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Et yemeklerinin yanında veya çay saatlerinde ikram edilebilecek kolay ve lezzetli patates mücver tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patatesleri yıkayıp soyun ve su dolu bir kaba koyup 5 dakika bekletin. Soğanı soyup rendeleyin ve suyunu iyice sıkın. Derin bir kasede yumurtayı çırpıp, rendelenmiş patates, soğan, un, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Derin bir tavayı iyice kızdırıp zeytinyağını tavaya alın. Mücverden yemek kaşığı yardımıyla alıp tavaya dökün ve önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın

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