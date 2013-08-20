Üç Renkli Biber Salatası

Biberi ve patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyun. Biberleri uzun şeritler halinde doğrayın. Patlıcanları iri küpler halinde doğrayın. Dövülmüş sarımsağı patlıcan ve biberlerle karıştırın. Daha sonra servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı ve sirke gezdirip, tuz serpin. Maydanozla süsleyerek servis yapın.