Tulum Peynirli Semizotu Salatası
Tazeliğiyle semizotu, tulum peynirinin karakteristik aromasıyla birleşiyor. Hafif, besleyici ve geleneksel tatları modern sofralara taşıyan bir lezzet.
Malzemeler
Yapılışı
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Semizotunun yapraklı kısımlarını temizleyip, iyice yıkayın. İrice kıyın veya elinizle parçalayıp salata tabağına alın. Üzerine ufalanmış tulum peyniri, irice parçalanmış ceviz ve ikiye bölünmüş domates serpiştirin. Zeytinyağı, limon suyu gezdirip, tuzunu ayarlayarak servis yapın.
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