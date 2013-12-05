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Öğünler Salata Tulum peynirli semizotu salatası

Tulum Peynirli Semizotu Salatası

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Tazeliğiyle semizotu, tulum peynirinin karakteristik aromasıyla birleşiyor. Hafif, besleyici ve geleneksel tatları modern sofralara taşıyan bir lezzet.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Semizotunun yapraklı kısımlarını temizleyip, iyice yıkayın. İrice kıyın veya elinizle parçalayıp salata tabağına alın. Üzerine ufalanmış tulum peyniri, irice parçalanmış ceviz ve ikiye bölünmüş domates serpiştirin. Zeytinyağı, limon suyu gezdirip, tuzunu ayarlayarak servis yapın.

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