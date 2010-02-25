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Öğünler Salata Tavuklu fasulye salatası

Tavuklu Fasulye Salatası

Tavuklu Fasulye Salatası
KOLAY

Haşlanmış fasulyenin yumuşak dokusu, tavuk parçalarının lezzetiyle birleşiyor. Hafif, besleyici ve dengeli bir öğün alternatifi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ayıklanmış ve yıkanmış taze fasulyeyi haşlayın. Tavuk göğüslerini de bir başka yerde haşlayın. Fasulyeleri verev şeklinde doğrayın ve servis tabağına alın. İçine elinizle didiklediğiniz tavuk göğsü, piyazlık doğranmış kırmızı soğan ve iri parçalara ayrılmış marul yapraklarını ilave edin.

  • 2

    Diğer tarafta hardal, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin. Dörde bölünmüş yumurta ile süsleyerek servis yapın.

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