Tavuklu Fasulye Salatası

Ayıklanmış ve yıkanmış taze fasulyeyi haşlayın. Tavuk göğüslerini de bir başka yerde haşlayın. Fasulyeleri verev şeklinde doğrayın ve servis tabağına alın. İçine elinizle didiklediğiniz tavuk göğsü, piyazlık doğranmış kırmızı soğan ve iri parçalara ayrılmış marul yapraklarını ilave edin.