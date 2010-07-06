Renkli Salata
Rengarenk renklerle sofralarınızı süsleyecek sağlıklı ve pratik renkli salata tarifimiz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yıkanıp suyu süzülmüş lollorosso ve kıvırcığı elinizle iri parçalar halinde koparıp, servis tabağına alın. Elmayı dörde bölün ve çekirdeklerini çıkarıp, incecik dilimleyin.
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2
Peyniri küp şeklinde doğrayın. Elma ve peyniri salataya gelişigüzel yerleştirin.
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3
Ayıklanmış nar tanelerini üzerine serpin. Sos için bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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