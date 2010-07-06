Tarif Ara
Öğünler Salata Renkli salata

Renkli Salata

Renkli Salata
ORTA

Rengarenk renklerle sofralarınızı süsleyecek sağlıklı ve pratik renkli salata tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Sote Salata Tarifi
ORTA

Sote Salata Tarifi

Ilık Marul Salatası
KOLAY

Ilık Marul Salatası

Bezelyeli Patates Salatası
KOLAY

Bezelyeli Patates Salatası

Sebze Soteli Ilık Salata
ORTA 15 DAKİKA

Sebze Soteli Ilık Salata