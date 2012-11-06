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Öğünler Salata Peynirli salata

Peynirli Salata

Peynirli Salata
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Marul, lollorosso, maydanoz, dereotu ve soğanı irice kıyın. Domatesi dilimleyin. Peynir hariç tüm malzemeyi derin bir kapta harmanlayın.
  • 2
    Servis tabağına alın. Peyniri, yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı kızartıp, salatanın üzerine yerleştirin. Bekletmeden servis yapın.

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