Maydanoz Salatası
Taze maydanozun canlı aroması, limon ve zeytinyağıyla birleşerek hafif ve sağlıklı bir lezzet sunar. Geleneksel sofraların vazgeçilmez tazeliği!
Malzemeler
Yapılışı
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Maydanozu incecik kıyıp geniş bir kaseye alın. Üzerine ince doğranmış salatalık, nane, tuz, sarımsak, sirke ve zeytinyağı ekleyip harmanlayın. Servis tabağına aktarıp ikram edin.
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