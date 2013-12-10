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Öğünler Salata Maydanoz salatası

Maydanoz Salatası

KOLAY

Taze maydanozun canlı aroması, limon ve zeytinyağıyla birleşerek hafif ve sağlıklı bir lezzet sunar. Geleneksel sofraların vazgeçilmez tazeliği!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Maydanozu incecik kıyıp geniş bir kaseye alın. Üzerine ince doğranmış salatalık, nane, tuz, sarımsak, sirke ve zeytinyağı ekleyip harmanlayın. Servis tabağına aktarıp ikram edin.

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