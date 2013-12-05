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Makarna Salatası

Makarna Salatası
ORTA

Renkli sebzeler, taze otlar ve hafif soslarla buluşan makarna; pratik, doyurucu ve keyifli bir salata alternatifi. Kolayca hazırlanır, sofralara lezzet katar!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Makarnayı, ayçiçek yağı ve tuz kattığınız suda haşlayıp, süzün. Tereyağı ile bir tencerede çevirin. Salata için göbek marul, roka ve kıvırcık marulu iri parçalar halinde elinizle koparın. Biber, kiraz domates ve turşuyu dilimleyip, salata malzemeleriyle geniş bir servis kabına alın.
  • 2

    Zeytin, mısır, kaşar peyniri ve tuzu katın. Üzerine makarnayı yerleştirin ve karıştırın. Sos için tüm malzemeyi robottan geçirin ve makarnalı salatanın üzerine gezdirin. Üzeri için ay çekirdeği içini ayçiçek yağı ve tuz ile tavada kavurun. Salatanın üzerine serpin ve servis yapın.

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