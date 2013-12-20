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Öğünler Salata Makarna salatası

Makarna Salatası

Makarna Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Suyu tencereye alıp, tuz ve zeytinyağını ilave edin. Kaynama noktasına geldiğinde makarnayı ekleyip, haşlayın. Fazla suyunu süzün.
  • 2
    Başka bir kapta haşlanmış makarna, kıyılmış renkli biber, taze soğan ve dereotu, doğranmış havuç, salatalık, mısır ve zeytini harmanlayıp, tuzunu ayarlayın.
  • 3
    Salata kasesine alın. Sosu hazırlamak için zeytinyağı ile limon suyunu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.

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