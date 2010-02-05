Kuskuslu Kuzu Kulağı Salatası
Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kuskuslu kuzu kulağı salatası tarifimiz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Suyu bir tencereye alıp üzerine tuz ekleyin ve ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca kuskusu ilave edin. 15 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın ve süzün.
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2
Yoğurdu sarımsakla karıştırın. Üzerine soğuyan kuskusu ekleyin. İnce doğranmış kuzukulağını ilave edip harmanlayın. Tuzunu ayarlayın. Zeytinyağı gezdirip servis yapın.
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