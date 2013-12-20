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Öğünler Salata Körili mısır salata

Körili Mısır Salata

ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kuşbaşı iriliğinde kesilmiş tavuk etini çok az zeytinyağıyla birlikte soteleyin. Dilediğiniz miktarda yeşilliği iri parçalar halinde doğrayarak, salata kasesine aktarın. Üzerine sıcak piliç etini serpiştirin. Sırasıyla ceviz, rendelenmiş kaşar peyniri ve dilediğiniz miktarda mısırı da ekleyin. Sos için malzemeyi iyice karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin.

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